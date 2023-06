Oisterwijk zegt nee tegen kinderdagverblijf dicht bij geitenhouderij: vrees voor gezondheid kinderen

ABN Amro had al eerder signalen over fraude bij KempenPlus, bank op de vingers getikt voor afwachten­de houding

AMSTERDAM/BLADEL - Al drie maanden voordat ABN Amro in 2019 officieel alarm sloeg over signalen van miljoenenfraude bij KempenPlus, was bij de bank intern al aan de bel getrokken. Omdat ABN Amro niet meteen in actie kwam, bestaat de kans dat de bank een deel van schade moet vergoeden.