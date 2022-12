Oisterwijkse kerstbeelden werden ternauwernood gered van de composthoop. ‘Door houtworm steeds zwaarder aangetast’

Natuurvere­ni­ging hekelt kapvergun­ning voor 19 eiken: ‘Bomen zijn niet de oorzaak, dat is het bouwplan’

HIILVARENBEEK - De negentien moeraseiken staan moeiteloos nog wel honderd jaar om het voormalige terrein van de Hispohal. Dat de gemeente Hilvarenbeek die nu wil kappen is nergens voor nodig. Dat is kort gezegd het bezwaar van de Vereniging Natuur en Milieu. ,,Er is niet onderzocht hoe ze behouden kunnen blijven.”

8 december