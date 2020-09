Oisterwijkse vertelt over het familiedrama van elf jaar terug en de liefde die overeind bleef

Hoe met zo'n immens verlies en verdriet om te gaan? Elisa Hoogendoorn vertelt er woensdagavond 30 september over in het uitvaartcentrum in Tilburg, op uitnodiging van Monuta Tom van Dijk.

In liefde verbonden

In 2015 schreef ze over het familiedrama dat haar trof ook een boek, ‘In liefde verbonden’ getiteld.

Passage: ‘Soms sta ik voor zijn foto en vraag hem: besef je eigenlijk wel wat je hebt aangericht? Wat je mij, maar met name Niels aangedaan hebt? Ontnomen hebt? Je had alles: een gezond gezin, een vrouw, twee zonen, en een goede baan. Geen financiële zorgen. Geen relationele problemen. Was alleen naar die trein gegaan, maar had mijn kind met rust gelaten. En dan denk ik later weer: het was niet Albert die dit gedaan heeft. Hij was zo trots op zijn kinderen en zij waren hem dierbaar, En ook mij zou hij nooit iets aan willen doen.’

Liefde blijft ondanks familiedrama

Brabants Dagblad, 20 april 2015

Door Joke Knoop

Hij beroofde hun zoon en daarna zichzelf van het leven. Toch houdt Elisa nog steeds van haar man Albert.

Ja, Elisa Hoogendoorn zegt volmondig ja op de vraag of ze van haar man is blijven houden. De man die op 25 november 2009 in Oisterwijk voor de trein springt, nadat hij een einde maakt aan het leven van hun zevenjarige zoon. Ja, ze houdt zielsveel van Albert en haar zoon Emiel. En natuurlijk van Niels, hun kind dat niet thuis is als haar man zijn wanhoopsdaad pleegt.

Op die fatale dag in 2009 komt er een einde aan een gewoon, gelukkig gezin in Oisterwijk. Een gezin met slechts één zorg: de diepe depressies van Albert. Die dag is een breuklijn in het leven van Elisa (nu 48 jaar) en Niels (10). Elisa spreekt over haar eerste leven voor en over het tweede leven na.

Tweede leven

In dit tweede leven woont ze met Niels in een ander huis in Oisterwijk. Een licht huis met vrolijke kleuren, volop bloemen. Op een kastje staan foto’s van Albert en Emiel. Ze zijn er, maar overheersen niet. De schaduwen van het verleden mengen zich met het zonlicht van de lente.

Schooldirecteur Hanneke Klerks links en moeder Elisa Hoogendoorn staan in 2011 stil bij het herdenkingsplekje voor Emiel, dat in de hal van basisschool Darwin werd ingericht.

Ruim vijf jaar later zeggen Elisa en Niels ook volmondig ja tegen het leven. Elisa: “Ik hou van het leven. Ik hoop dat Niels dat ook doet. Ik wil hem leren leven. Natuurlijk: het gemis blijft altijd. Er gaat geen dag voorbij zonder dat ik aan ze denk. Toch kunnen we weer genieten, misschien wel meer dan daarvoor.”

Terug naar de tijd van ‘daarvoor’. Albert lijdt onder zijn depressies. Zijn slechte tijden worden afgewisseld door mooie periodes, waarin hij bijkans euforisch is. “We hielden intens van elkaar en van ons gezin. Hij was mijn geliefde, maatje, leermeester.”

Bijwerkingen

Hij voelt zich goed, die zomer. Hij is de familiewoordvoerder als zijn broer en schoonzus worden ontvoerd in Jemen. Na hun vrijlating zakt hij gaandeweg weer in een depressie. Hij krijgt medicijnen, die hun werk doen. De bijwerkingen nemen ze voor lief.

Elisa: “Dan leef je maar wat korter, zei ik hem. Maar dit bedoelde ik niet. Niet zo kort.” Twee dagen voor de wanhoopsdaad is zijn medicatie uitgebreid met oxazepam en temazepam. Elisa houdt er rekening mee dat deze pillen Albert tot zijn fatale handelingen hebben aangezet. Ze zal er nooit zekerheid over kunnen krijgen.

Na die 25e november begint ze met een dagboek. “Ik was zo bang dat ik niets zou onthouden. Ik wilde voor Niels opschrijven hoe ik me voelde.” Die notities vormen de basis van het boek In liefde verbonden. Precies vijf jaar na Alberts daad is het verschenen, zonder publiciteit. Ze heeft het boek geschreven, dat ze in het eerste jaar zo miste. Er zijn stapels boeken over rouwverwerking, maar niet over dit verlies. Ze heeft een ongepolijst relaas geschrevenvan aangrijpende eenvoud.

Bij het vriendje

Enkele passages: “Is dit de hel? Ja dit moet het zijn. Je man en je kind. Dit kan ik nooit verwerken. Maar waar is dan mijn andere kind? Toen was het ongeveer 15 uur. Rond 17 uur hoorde ik dat Niels veilig was. Hij was inderdaad bij het vriendje. Ik zag dit als een geluk.”

(Elisa heeft op haar werk van de politie gehoord wat er is gebeurd). “Daar lag hij. Mijn Emiel. Hij was al in de hemel, dat kan niet anders. Ik heb hem gekust en door zijn haren gestreken. Op zijn handje was een messteekje te zien. Deze heb ik bedekt met zijn favoriete knuffels. Albert (die ze niet meer mocht zien-red) heb ik een kus gegeven op de kist en mijn hoofd op de kist gelegd. Ook hij moest al naar de hemel zijn.”

(Na twee dagen mag Elisa van de politie haar huis weer in)

“Alles was anders en toch kwam alles me bekend voor. Ik ging naar de keuken waar Albert het mes had gegrepen. Ik zag in het messenblok de opening van het ontbrekende mes. O, gelukkig de kleinste, ging door me heen. Diezelfde dag hebben mijn zus en ik het messenblok in de vuilnisemmer gegooid.”

Er rijzen vele vragen. Wat heeft hem bezield? Waarom heeft hij zijn zoontje meegenomen in de dood? Is het omdat de kleine Emiel met dezelfde problemen worstelde? Emiel kreeg therapie en het ging beter met hem. Albert zag dat echter niet. Wilde de vader de zoon behoeden voor een moeilijk leven? Was het een psychose - zijn eerste - door de nieuwe medicijnen?

Nooit antwoord

Elisa Hoogendoorn weet dat ze nooit antwoord zal krijgen. Waar ze wel zeker van is, is dat Albert op die dag een ander was, een mens die zij niet kende. “Hij is voor mij de lieve man gebleven. Hij heeft me nooit gekwetst. Albert en ik waren tegenpolen. Hij was zwaar op de hand, terwijl ik er altijd een goede draai aan weet te geven. Niels heeft dat ook. Dat positief denken is onze redding. Wij redden het wel.”

Elisa slaat zich door het eerste jaar heen, mede dankzij niet aflatende hulp van velen. “De eerste periode doe je op de automatische piloot. Dan wil je alles doen zoals je het met vieren deed.” Dat blijkt een illusie. Na een jaar breekt een zware tijd aan: alles doet zeer. Elisa krijgt een vermoeden hoe zwaar Alberts leven was. Ze kan zich zijn wanhoop voorstellen. Maar ze is ook boos geweest.

Quote En dan denk ik later weer: het was niet Albert die dit gedaan heeft Elisa Hoogendoorn in ‘In liefde verbonden’

(Uit: In liefde verbonden)

Vijf jaar later zegt Elisa zijn zelfdoding te begrijpen. “Ik ben er achteraf blij mee dat hij het heeft gedaan. Hoe hadden we dat moeten doen als hij was blijven leven, terwijl Emiel dood was? Hoe had dat gemoeten: hij in een kliniek en ik thuis met Niels? Toch zal ik het altijd opnemen voor Albert. Misschien steeds meer. Ik wist dat hij aan depressies leed. We hebben samen heel mooie tijden gekend. Nee, ik heb nooit spijt gehad van mijn huwelijk.”

Opnieuw beginnen

Elisa en Niels Hoogendoorn zijn weer een jaar terug in Oisterwijk, in een ander huis. Ze is blij dat ze niet meer in het oude huis wonen. “Dit is thuiskomen en opnieuw beginnen. Het leven is niet gestopt voor ons. Ik vertrouw op mijn eigen handelen, op mijn gevoel, mijn intuïtie. Ik wil vooruit.”