Onderweg naar begraafplaats van vrouw gaat Tilburger (77) onderuit: ‘Ik lag te daar te bloeden als een varken’

TILBURG - Ben je met een bloemetje op weg naar het graf van je overleden vrouw, kom je door een ongelukkige samenloop van omstandigheden terecht in het ziekenhuis. Het overkwam de 77-jarige Ruud Adam, die inmiddels weer helemaal ‘het mannetje’ is.

Ja, ook zijn dochter staat versteld van het snelle herstel van pa. Dat het zomaar anders af had kunnen lopen, beseft Adrienne terdege. De 43-jarige Tilburgse spreekt van geluk. ,,Pa heeft geluk gehad. Het is een hele geruststelling dat het bij een hoofdwond en wat kneuzingen bleef. Vandaag, vier dagen na het ongeluk, is ie zelfs alweer de hort op om boodschappen doen. Hij stond er op: we hoefden hem echt niet helpen.”

Het ongeluk

Pa Ruud was afgelopen dinsdag dus op zijn stalen ros op weg naar de begraafplaats van zijn vrouw, die op de kop af vijf jaar eerder overleden was. In een zijstraat van de Hoflaan, waar de begraafplaats zich bevindt, ging het mis. De bestuurster van een stilstaande, geparkeerde auto, sloeg onverwachts haar portier open. Daar botste Ruud, die niet meer kon remmen, tegenop. ,,Ik heb een engeltje op mijn schouder gehad. Ik dacht echt dat het 'gedaan’ was", laat Ruud in een reactie weten.

Quote Ik ben gisteren alweer op het fietsje naar Wijkcen­trum Zuiderkwar­tier gegaan, om een potje te biljarten. Maar het lichaam werkte nog niet mee Tilburger Ruud Adam (77)

,,Ik lag daar te bloeden als een varken, al bloedt een varken niet zo. Maar toch. Ik lag daar met een gat in mijn hoofd, in een plas bloed. Kleding kapot en een gat in mijn borst, want ik knalde na de val met mijn borst op mijn stuur", legt hij uit. Na het ziekenhuisbezoek, waar foto's van zijn rug en nek werden gemaakt en de hoofdwond werd dichtgehecht, kon Ruud weer op huis aan. Behalve de hoofdwond en wat kneuzingen, viel het alleszins mee.

Stram

Deze zaterdag geniet Ruud alweer van het zonnetje. Ja, de benen en armen zijn nog stram, maar dat gaat vanzelf over. ,,Ik ben gisteren alweer op het fietsje naar Wijkcentrum Zuiderkwartier gegaan. Om een potje te biljarten. Maar het lichaam werkte nog niet mee. Tijdens het stoten deed het me nog te veel pijn. Dat komt vanzelf weer goed hoor. Ik heb altijd heel veel gesport, dat werpt nu zijn vruchten af denk ik. Ik hoop gauw weer te kunnen biljarten, want er staan spannende toernooien op de rol.”

Dochter Adrienne is maar wat blij dat het goed gaat met haar vader. Een lach kan ze niet onderdrukken: ,,Pa is een enthousiaste man, hij verwijt de vrouw die het portier opensloeg ook niks. Hij is al lang blij dat ie het heeft overleefd en snel revalideert. Maandag worden zijn hechtingen er weer uitgehaald. Dat is een goed vooruitzicht.”

Zo loopt het allemaal goed af. Nog mooier: Robert de Kort legde namens de begraafplaats alsnog een bloemetje op het graf van mevrouw Adam. Een prachtig gebaar. En Ruud? Die tuft wekelijks ‘gewoon’ naar de begraafplaats van zijn vrouw toe.