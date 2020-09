Ongeloof over feestende supporters van Willem II, ‘Vreselijk eigen doelpunt in onze strijd tegen corona’

Ooit een topsporter, nu een ‘carrière’ als winkeldief?

21 september BREDA/TILBURG - Kleding van Bershka, de Hema, de Zara en boksartikelen van de Decathlon verdwenen onbetaald in de tas van een 22-jarige Limburgse. Het was gisteren zeker niet de eerste keer dat de verdachte zich bij de politierechter moest verantwoorden voor diefstal en dan meestal in Tilburg. Ze was ooit topsporter, nu lijkt ze een heel andere carrière te hebben gekozen. ,,Ik heb er niet goed over nagedacht.”