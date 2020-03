Ongeluk én pechgeval veroorzaken file tussen Moergestel en Oirschot

UPDATE Tilburg opent tijdelijke opvang voor daklozen in gymzaal Ceder­straat vanwege coronacri­sis

18 maart TILBURG - In een gymzaal aan de Cederstraat in Tilburg wordt woensdagavond een tijdelijke noodopvang geopend voor dak- en thuislozen. Dat heeft de gemeente Tilburg besloten vanwege richtlijnen van de RIVM rondom het coronavirus. Omwonenden zijn woensdag per brief geïnformeerd.