Ongeluk met vier auto's op A58 bij Oirschot

LEV wil duidelijk­heid over herbestem­ming locatie Hispohal in Hilvaren­beek

14:58 HILVARENBEEK - Wat is er nu wel en niet mogelijk op de locatie van de Hispohal en hoeveel mag dat gaan kosten? Voordat de gemeente Hilvarenbeek met de buurt in gesprek gaat over de toekomst van de locatie, wil de fractie LEV dat er duidelijkheid wordt geschept over de mogelijkheden en verwachtingen. ,,Dit om teleurstellingen te voorkomen”, zegt LEV-fractievoorzitter Silvia Bloemsma.