Ongeval op A58 bij Tilburg: snelweg tot in nacht dicht vanuit de richting Breda

Over gevoelig­heids­le­zers en eigenlied­jes­lui­ste­raars

TILBURG - Eigenlijk hoef ik me er niet mee bezig te houden. Ik schrijf de teksten toch niet. Daar zijn bij De Mannen Van weer andere mannen van. In de afgelopen weken hebben we met onze liedjes zo’n elfduizend keer het woord ‘carnaval’ gezongen, op de Heuvel, in het Stadhuisstraatje, in poptempel 013, in dampende huifkarren en hoestende kroegen.