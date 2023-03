Onmin in coalitie Goirle: VVD pruimt kandidaat-wethouder van PAG niet

update+video Straatro­vers aangehou­den na worsteling met voorbijgan­ger in Spoorzone Tilburg

TILBURG - De politie heeft maandagavond twee verdachten aangehouden omdat ze zouden hebben geprobeerd een straatroof te plegen in Tilburg. De Poolse mannen van 24 en 36 jaar wilden iemand beroven in de Willem II-passage, maar slaagden daar niet in.