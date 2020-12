Onvoldoende bewijs: Eerselnaar vrijgesproken van brute overval

Zonder restaurant regent het annulerin­gen bij de hotels

17 december TILBURG - Romantisch dineren in een mooi restaurant en vervolgens heerlijk ontspannen naar de hotelkamer. Dat kerstidee is bruut verstoord door de coronamaatregelen. Zonder restaurant verliezen hotels veel van hun aantrekkingskracht. Zeker nu er ook nog eens niets te doen is in de stad.