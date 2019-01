Ooggetuige chaos McDonald’s in Tilburg: 'Die gasten waren opgefokt en uit op ruzie’

Update Bestuurder van bij woningover­val in Tilburg gestolen auto is bekend bij politie: ‘Meld jezelf’

16 januari TILBURG - De politie weet wie er achter het stuur zat van de auto die werd gestolen bij de woningoverval aan de Baden Powelllaan. Dat meldt een woordvoerder aan het Brabants Dagblad. De woning aan de Tilburgse straat werd in de nacht van dinsdag op woensdag overvallen door twee gemaskerde mannen. Zij vluchtten in een voertuig, dat later zwaar beschadigd werd teruggevonden in Oisterwijk.