Ook al knelt de woningmarkt aan alle kanten, Oisterwijk mocht 67-jarige uit recreatiewoning zetten

Oud-raads­lid Hilvaren­beek dient een klacht in tegen raadslid van HOI Werkt: ‘Stuitende gang van zaken’

HILVARENBEEK - Oud-raadslid Jos Abrahams heeft een officiële klacht ingediend tegen HOI Werkt-raadslid André Fouchier. Inzet is diens bemoeienis met en uitspraken over het bouwproject voor starters op Gelderakkers in Hilvarenbeek. Burgemeester Evert Weys gaat de klacht onderzoeken.

11:03