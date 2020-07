Ook asielzoekers mogen nu weer bezoek ontvangen: ‘Corona heeft procedures vertraagd’

Beschonken automobi­list 's ochtends van weg geplukt in Tilburg

14 juli TILBURG - Een 33-jarige automobilist uit Gilze is dinsdagochtend op de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg in Tilburg van de weg geplukt. De man had te diep in het glaasje gekeken. Ook gooide hij vlak voor de aanhouding een tasje met drugs uit het raam van zijn auto.