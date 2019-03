Ook bij het Henk Krol is het geduld op: pak aan die drugsmaffia

Winnaar Thierry Baudet had een mooie sketch over de ‘uil van Minerva’, maar de politieke Poelifinarioprijs gaat toch naar Henk Krol, de Eindhovense fractievoorzitter van 50Plus. Op de ochtend van donderdag 14 maart stelde Krol -in een vergadering van de Tweede Kamer-commissie voor Justitie en Veiligheid- voor om het leger te betrekken bij de strijd tegen de drugscriminaliteit in Brabant. Omdat de kans groot is dat u de act van Krol gemist heeft, hier een kleine bloemlezing. ,,De tijd is rijp voor een krachtig optreden. Wat mij betreft zetten we het leger in om de schuren en de havens leeg te vegen van drugscriminelen. Van juridische beren op de weg wordt de drugsmaffia blij. Papieren tijgers bezorgen hen de slappe lach en gigantische zakken geld. Jaag ze de stuipen op het lijf, geef de drugsmaffia de doodsklap.”