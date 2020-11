Ook boa's in Tilburg kunnen een bonus tegemoet zien voor hun inzet tijdens coronacrisis

Noud Wolfs had woningen van KVL aan kunnen zien komen

7 november DEN HAAG/OISTERWIJK - De Oisterwijkse puin- en afvalstoffenhandelaar Noud Wolfs had kunnen weten dat ten westen van de Ambachtstraat woningen gaan komen. Dit vindt de Raad van State die daarbij aantekent dat Wolfs niet op het verkeerde been is gezet door de gemeente Oisterwijk.