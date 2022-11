Ook gratis fitness krijgt Riel niet warm voor 366 arbeidsmigranten uit Tilburg

Geen signalen over wangedrag bij Fontys door Belgische professor die studente verkracht­te

EINDHOVEN - De Vlaamse professor Filip D. die in België is veroordeeld voor verkrachting was afgelopen jaren bij Fontys actief als gastspreker, trainer en gespreksleider. Maar signalen dat studenten of docenten zich onveilig hebben gevoeld, zijn er tot dusver niet.

3 november