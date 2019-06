Ook in Rijen schenken ze nu uitgestelde koffie: een extra kop koffie voor iemand met een smalle beurs

RIJEN - Uitgestelde koffie doet nu ook in Rijen zijn intrede. Het werkt heel simpel: je bestelt in een horecagelegenheid of op het terras iets voor jezelf, maar je rekent één of meerdere consumpties extra af voor iemand met een smalle beurs die daar dan op een later moment van kan genieten. Initiatiefneemster Annelie Reuser (49) verwacht veel van de proef die aan het einde van de zomer wordt geëvalueerd.

Reuser zag het ‘uitgestelde koffie’-concept voorbij komen op internet en had het erover met Ariane Zwarts: ,,Dit gaat buiten haar wethouderschap om en is puur een privé-initiatief. Samen hebben we het plan verder uitgewerkt en zijn we ermee naar Anielka Menner van Smaak, Wendy Hofman van Everything Sweet en Esther van Puijfelik van De Heeren gestapt. Dat zijn drie horecaonderneemsters waarmee ik bevriend ben. Zij waren meteen enthousiast en zegden hun medewerking toe, maar het zou natuurlijk supertof zijn als er nog meer horecaondernemers in Rijen mee gaan doen. Vanuit Cultureel Centrum De Boodschap is er ook al interesse getoond.”

Quote Op een bordje staat met krijt­streep­jes aangegeven of en hoeveel uitgestel­de koffie er beschik­baar is. Annelie Reuser, initiatiefneemster

Krappe beurs

Een zoektocht naar sponsors die bijvoorbeeld al een x-aantal koppen koffie ter beschikking wilden stellen, liep vooralsnog op niets uit. Reuser daarover: ,,Je krijgt vaak niet eens een mailtje terug. Dat was wel een tegenvaller. Maar wie weet komt dat nog als het initiatief meer bekendheid krijgt. Drukkerij Lankhorst was gelukkig al bereid om onze flyers gratis te leveren. Verder hopen we dat er veel Rijenaren zijn die bij de aangesloten horecazaken bereid zijn om iets voor de minder bedeelde medemens te doen. Want zo kunnen ook mensen met een krappe beurs deze zomer eens lekker op een terrasje genieten van een kopje koffie, bakje thee of iets fris. Op een bordje staat met krijtstreepjes aangegeven of en hoeveel uitgestelde koffie er beschikbaar is.”

Quote De uitgestel­de koffie wordt gegeven aan wie er om vraagt. Zonder oordeel, identifica­tie­plicht of bankaf­schrif­ten. Annelie Reuser, initiatiefneemster

Misbruik

Bang voor misbruik zijn de initiatiefnemers niet. Reuser vertelt: ,,We gaan uit van de goedheid van de mens. De uitgestelde koffie wordt gegeven aan wie er om vraagt. Zonder oordeel, identificatieplicht of bankafschriften. Al stap je uit je Porsche het terras op en je vraagt erom: dan krijg je het. Al is dat natuurlijk niet de bedoeling. Het gaat echt om mensen die het zich niet kunnen veroorloven. Eerst hebben we overwogen om te gaan samenwerken met de Voedselbank. Er zijn echter ook mensen die net boven die grens zitten, maar voor wie een terrasje echt niet is weggelegd. Die willen we ook bereiken.”