Ook streep door Karnaval Festival in Moergestel: begrip en frustratie onder 12.500 bezoekers

Hopelijk raakt Ballefrut­ters­gat de inbreng van de jeugd ‘nie kwèèt’

12:58 Het is te hopen dat ze het in Ballefruttersgat, Goirle, de inbreng van de jeugd in de carnavalsoptocht behouden. Kinderen waren op een leuke manier talrijk aanwezig. Mede te danken aan veel enthousiaste ouders en de horeca-afdeling Goirle/Riel, die vijf platte wagen aanbood.