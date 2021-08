Op pad met het team tegen illegale prostitutie: ‘Een beetje vreemd, Ray. Krijg je heel veel vrouwen over de vloer?’

Als Ray even woedend wordt tijdens een controle op illegale prostitutie bij hem in de woning, vertrekt toezichthouder Sophie - tegenover hem - geen spier. Hij is boos dat ze zijn vriendin een sekswerker noemt. ,,Nee mevrouw, dat is mijn dushi, mijn schatje.”



Ray heeft een dikke goudkleurige schakelketting om, met in zijn gebit twee bijpassende tanden. Sheila, zijn dushi, zit in een heel kort rokje op de bank.



In een aquarium moeten de goudvissen het stellen met troebel water, speelgoed ligt stof te happen, aangekoekte pannen in de keuken. Een verdieping hoger staan een keukenrol, natte doekjes en babylotion naast een bedje.



Het is vandaag de werkplek van Sheila, Dominicaans van origine, enkel in het bezit van een Italiaanse ID-kaart en het Nederlands niet machtig. Sophie: ,,Wij vinden vinden het aannemelijk dat hier prostitutie plaatsvindt.” Ray met harde stem: ,,Mijn vrouw is geen kech (hoer - red.) Je weet niks, mevrouw.”