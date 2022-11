Op zoek naar een opvolger voor de groene scooters: Oosterhout en Rijen willen wel

Tilburg krijgt na twee jaar uitstel grote vuurwerk­shows in Piushaven en Reeshof

TILBURG - Na twee uitgestelde edities gaat het er van komen: Tilburg krijgt tijdens de jaarwisseling vuurwerkshows in het Reeshofpark en de Piushaven. In een groot gebied rond beide locaties geldt een vuurwerkverbod. Ondertussen wordt er nu al veel geklaagd over vuurwerkoverlast in de stad.

5 november