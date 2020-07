Op zoek naar leerling-bouwvakkers. Het liefst veel

voor de rechter Lach van kind aanleiding voor trap tegen oma

30 juni TILBURG/BREDA - Het zijn geluiden op straat die hem kunnen triggeren. Het verkeer is een verschrikking, brandweerwagens en ook een lachend kind kan een aanleiding zijn. Dat was het tenminste in mei vorig jaar. Toen gaf hij de oma van een 1-jarig meisje in de Stationsstraat in Tilburg een trap, waarbij hij ook de loopauto van het kind zou hebben geraakt. ,,Ik voelde me zo onprettig. Ik was overal geweest voor hulp."