Op zoek naar ‘probleembomen’ langs 1145 kilometer pad in de Duinen: ‘Als het echt te gevaarlijk is, zagen we ’m om’

Werk Lange Nieuwstraat ligt stil in afwachting van onderzoek, al is er nog ‘niks alarme­rends’ gevonden

TILBURG - Een deel van de werkzaamheden in de Lange Nieuwstraat in Tilburg ligt momenteel stil. Er wordt eerst onderzoek gedaan of de verontreiniging in de grond niet te groot is. Vooralsnog wijst onderzoek daar niet op, laat een gemeentewoordvoerder weten.

25 januari