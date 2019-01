Opa Wim voor één dag zelf de populairste attractie van de Efteling

KAATSHEUVEL - Elke dag komt hij in de Efteling, zelfs als hij jarig is. Medewerkers van het pretpark zetten Wim Wouters daarom op zijn negentigste verjaardag in het zonnetje.

Volledig scherm Opa Wim op weg naar gospelkoor de Lichtpuntjes © Sydney Douwes Zaterdagochtend werd opa Wim, zoals hij door veel medewerkers wordt genoemd, thuis opgehaald in Dongen. Blij verrast stapt hij de Eftelingauto in en wordt naar zijn eerste stop gebracht: vakantiepark Bosrijk. ,,Daar heb ik allerlei Eftelingcadeautjes gekregen van medewerkers met wie ik vaak een praatje maak", vertelt opa Wim. Na de koffie met appeltaart maakt hij samen met gastvrouw Mariëlle Verhoeven en initiatiefnemer en entree-medewerker Martin Twilt zijn dagelijkse rondje door het park.

Versierde golfkar

Normaal gesproken gaat hij te voet, nu staat er een versierde golfkar op hem te wachten. ,,Het is vandaag zijn dag, opa Wim mag bepalen wat we doen", vertelt Twilt. ,,Ongeveer vijf dagen in de week fietst hij vanuit Dongen hierheen en dat op zijn negentigste nog. Zo'n bijzondere bezoeker verdient het om een verjaardagsronde te doen." Gastvrouw Marielle Verhoeven is blij dat ze hem door het park mag rondrijden. ,,Het is iedere keer weer leuk om hem te zien in het park. Als ik hem even een tijdje niet tegenkom, vraag ik altijd aan collega's of ze opa Wim nog hebben gezien."

Tijdens de rit door het park glundert opa Wim van oor tot oor. Hij geniet van alle aandacht die hij krijgt. ,,Kunnen we hier even stoppen? Ik wil graag even bij de Carnaval Festival trakteren op cake." De vaste bezoeker van de Efteling houdt bij deze attractie altijd een rustpauze. ,,Tegen de tijd dat ik hier kom, heb ik mijn halve route erop zitten en rust ik in het karretje even uit."

Zijn dag

Nadat hij samen met gastvrouw Mariëlle Carnaval Festival in is geweest, zet opa Wim koers naar het plein van de Droomvlucht. ,,Daar treedt zo het kinderkoor op", legt hij uit. ,,Dat is mooi om te zien, maar nog mooier vind ik het gospelkoor." Het is zijn dag, dus springen gastvrouw Mariëlle en Martin Twilt samen met opa Wim de golfkar in naar het Vreugdevuur waar gospelkoor de Lichtpuntjes optreden. Een van de zangeressen had al snel door dat opa Wim vandaag jarig is en zet happy birthday in. ,,Nu voel ik me echt jarig. Ze hebben me heel mooi toegezongen."

In de versierde golfkar trekt opa Wim veel bekijks. Na zijn ritje in de Pagode beginnen zelfs bezoekers spontaan te zingen voor de jarige job. Pardoes, Pardijntje en medewerkers feliciteren hem. ,,Ik waardeer het dat ze dit voor me organiseren, ik had het niet verwacht." Op zijn negentigste verjaardag is hij zelf voor één dag de populairste attractie van het park.

Volledig scherm Pardoes en Pardijntje willen de jarige job ook graag feliciteren © Sydney Douwes

Volledig scherm Toegezongen door een van de zangeressen © Sydney Douwes

Volledig scherm Dagelijks is opa Wim in de Pagode te vinden © Sydney Douwes