Open dag bij Koning Willem II College voor leerlingen van groep 7: ‘Ik wil groep 8 best overslaan’

TILBURG - Speciaal voor leerlingen van groep 7 zetten middelbare scholen de afgelopen tijd de deuren open. Dat is voor het eerst. „Nu kan alles, dus doen we het nu.” Amy (12) is blij dat ze nog niet hoeft te kiezen. Rens (11) denkt er anders over.

Bovenaan de trap kijkt Tijme Tuerlings (8) naar beneden. „Moet ik dan elke dag deze trappen op?”. Het is niet de enige vraag die hem bezighoudt in de gang van het Koning Willem II College in Tilburg. „Hoe zit ‘t met huiswerk? Het is vast heel veel.” Dan kijkt hij om de hoek. „Een piano! Daar ben ik goed in.” En weg is hij.

Als Tijme woensdagmiddag de doorsnee bezoeker is, kan Oscar van der Veer tevreden zijn. De teamleider brugklassen heeft net uitgelegd dat de speciale open dag voor leerlingen van groep 7 vooral bedoeld is om sfeer te proeven. „De open dag in februari viel voor hen in het water. Door de coronamaatregelen kregen leerlingen van groep 8 toen voorrang.”

‘Wie weet wat corona doet’

Veel andere middelbare scholen in Tilburg hielden de afgelopen weken ook een kijkdag voor groep 7. Van der Veer: „Volgend schooljaar, als ze in groep 8 zitten, zijn er weer open dagen. Dan kunnen ze nog een keer op pad. Maar wie weet wat corona doet. Nu kan nog alles, dus doen we het nu.”

Precies wat Angelique van Laarhoven dacht. „Wie weet hoe het volgend jaar is”, zegt ze in het technieklokaal. Zoon Rens (11) probeert daar met een 3D-pen een sleutelhanger te versieren. „Ik heb helemaal geen sleutelhanger nodig,” zegt hij, „ maar dit lijkt me leuk om te doen.” De voetbal die hij wilde maken als afbeelding wordt ‘toch maar een ‘R’.

‘Blij dat ik nog niet hoef te kiezen’

Ook Amy van Beek (12) kijkt rond in het technieklokaal. „Ik heb al veel gezien. Het lokaal van natuurkunde, iets met talen en ook beeldhouwen.” Ze vindt eigenlijk alles wel leuk. Net als op de basisschool. „Ik ben ook bij andere scholen geweest. Het is leuk om te kijken, maar ik ben blij dat ik nu nog niet hoef te kiezen.”

Volledig scherm Rens en Tijn. © Pix4Profs / Jules van Iperen

Rens denkt er anders over. Hij wil best volgend schooljaar al naar de middelbare. „Groep 8 wordt vast wel leuk, hoor. Op kamp enzo. Maar de musical lijkt me echt voor schut. Zet mij maar in een pak ergens op de achtergrond, als decor.” Bij het Koning Willem II College kun je extra sportles krijgen, heeft hij ontdekt. „Dat lijkt me heel gaaf. Ik wil profvoetballer worden.”

Even puzzelen met de lever

Profvoetballer, dat lijkt Tibbe Harmsen (10) ook wel wat. Hij staat met een lever in zijn hand in het biologielokaal, bij een anatomiepop. Het is even puzzelen waar die lever een plekje moet krijgen. „Ik vind biologie heel interessant, maar dokter of chirurg wil ik niet worden. Grieks lijkt me ook een leuk vak met al die verhalen over Achilles en andere goden.”

Tibbe en Rens. Twee mogelijke profvoetballers. In de gymzaal blijkt dat ook pianospeler Tijme zo’n carrière wel ziet zitten. Hij staat in de rij om op goal te schieten en de snelheid van de bal te meten. Na twee pogingen kan hij 65 kilometer per uur noteren. De snelste tijd in zijn groepje. Toch is hij niet tevreden: „Ik raakte hem helemaal verkeerd. Mag ik nog een keer?”

Volledig scherm Tibbe. © Pix4Profs / Jules van Iperen