Opgelichte topkapper John Beerens in tranen in rechtbank na oplichting: ‘Mijn hele leven naar de klote’

Van der W. heeft bekend dat hij het geld stal. De 42-jarige Tilburger begon in augustus 2018 bij Beerens, als freelance hoofd van de boekhouding. Hij had toen al veel schulden, omdat hij eerder bij sportclub Were Di ook al voor dik een ton in de fout was gegaan en voor een paar ton in het krijt stond bij andere partijen. ,,Ik leefde steeds met het idee dat het wel goed zou komen, dat ik het wel kon oplossen.’’