Opnieuw blauwe vaten met drugsafval gevonden, ditmaal in natuurgebied bij Oirschot

Opening van nieuwe Udenhoutse Plus als studieop­dracht

23 juni UDENHOUT - De Aldi in Udenhout is voorgoed verleden tijd en de ruimte is opgeslokt door de nieuwe Plus. De supermarkt is na 23 dagen weer open en bijna anderhalf keer zo groot als voorheen. Het openingsfeestje was voor een van de medewerkers extra bijzonder.