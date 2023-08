Oud-aanvoerder van Bavel en DIA bergt zijn voetbalschoenen op: ‘Valt toch stukje van je leven weg’

Een enkeltje Oirschot voor het IJslandse paard Hrönn Frá Fákshólum

OIRSCHOT - Een boerenveld vol met auto's met Duitse en Scandinavische nummerplaten, lokale hotels waar de voertaal ineens IJslands is en de plaatselijke slijter die overuren draait. Dat de top van de IJslandse paardensport deze week in Oirschot strijdt om de wereldtitel, is tot ver buiten de piste te merken.