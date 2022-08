Over de ‘Makrietjes’ van Bokhamer kunnen mensen wel denigrerend doen, ‘maar het is hier onbetaalbaar wonen meneer’

Tien tot vijftien jaar zouden ze blijven, driekwart eeuw later staan de noodwoningen er nog altijd. ,,De eerste woningen na de oorlog met een douche”, vertelt bewoner Theo Broers. Met een glimlach: ,,Die was wel zo klein dat je er niet in om kon vallen, maar hij zat er in.”



Glimmend van trots laat Theo zijn ‘Makrietje’ zien, zoals de markante Maycrete-woningen liefkozend worden genoemd. Martha en hij wonen er nu zo’n achttien jaar. Het oogt klein vanbuiten, vanbinnen blijkt het verrassend ruim. Het is 31 graden maar koel, er is een extra slaapkamer, ze hebben een garage voor de auto en er staat zelfs een schuurtje. ,,Mooi he? En dat voor zulke oude knarren.”