Overburen in Rijen in het geweer tegen ‘blokkenhuis’

RIJEN - De start van de bouw van een gewraakte woning aan de Boskamer in Rijen is nog niet begonnen, maar wat betreft de overburen gaat dat ook niet gebeuren. Tenminste niet in deze vorm, met deze hoogte en zo dicht tegen de perceelgrens aan.

In nieuwbouwwijk De Vliegende Vennen Oost wordt volop gebouwd. Een stel heeft een perceel aangeschaft en een bouwplan ingediend bij de gemeente Gilze en Rijen. Dat gaat volgens hen uit van een nieuw concept, namelijk ‘modulair’ bouwen. Hun woning bestaat uit in de fabriek voor geproduceerde ‘blokken’ waarmee naar believen hun droomhuis kan worden samengesteld. Voordeel is dat het goedkoop is en afwijkend, nadeel dat er wordt gewerkt met vaste maten. Zo is er een plat dak en een (goot)hoogte van 3.31 meter.

Dat past niet in het bestemmingsplan. Want dat spreekt van maximaal twee bouwlagen met een kapconstructie en een goothoogte van drie meter. Maar de gemeente is bereid het door de vingers te zien en mee te werken. Tot groot verdriet van de overburen die naar de bestuursrechter zijn gestapt omdat ze het niet zien zitten dat er recht tegenover hen zo’n groot blok verrijst, dat zo afwijkt ten opzichte van alle huizen in hun buurt.

Geen woord over gerept

,,Het is hoogst opmerkelijk dat dit is toegestaan en zo wordt afgeweken van een bestemmingsplan dat pas net is vastgesteld”, zegt hun advocaat. Ook steekt het dat er volgens hen niets is gebeurd met een rapport dat door een expert voor hen is opgesteld waarin met zoveel woorden staat dat het plan niet past in de omgeving.

Ook de rechter heeft de nodige vragen over dit expertrapport en wijst erop dat er in het besluit van de bezwarencommissie, die zich al eerder over de kwestie boog, met geen woord over wordt gerept. Volgens de vertegenwoordigster van de gemeente heeft die beoordeling wel degelijk plaatsgevonden en vindt de commissie dat het wel past. De rechtbank wijst op het ontbreken van de motivering, maar de gemeente zegt dat een enkele zin, dat het passend is, gebruikelijk is.

Netjes in de rij

Dan is er nog de kwestie rond de goothoogte. De gemeente mag maximaal 10 procent van de regel van drie meter afwijken, maar staat hier toch iets extra toe: 1 centimeter wel te verstaan. Volgens Gilze en Rijen gaat het om een zo klein verschil dat dat door de vingers wordt gezien. En anders kan het modulaire bouwen niet worden toegepast, omdat de blokken nu eenmaal 3.31 meter zijn, benadrukken de initiatiefnemers. Dat het bouwwerk een stuk verder naar voren, dus dichterbij de overburen komt, is gedaan om zo netjes in de rij met de overige huizen aan te sluiten die hier (komen) te staan.

De rechter doet over zes weken uitspraak.