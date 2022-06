Overlast op Tilburgs plein maakt plaats voor nieuw gras, sporttoestellen én boekenkastje: ‘Positieve energie’

UPDATE Met video Burgemees­ter twijfelt of Fire-Up kan blijven na wéér een brand: diepgaand onderzoek ingesteld

OISTERWIJK - Burgemeester Hans Janssen heeft al een eerste gesprek gehad voor het onderzoek naar de brand die uitbrak bij Fire-Up in Oisterwijk. Recent nog heeft de gemeentes daar controles en toen is er niets geconstateerd dat deze brand zou kunnen verklaren. ,,Hoe heeft dit dan toch kunnen gebeuren? Voordat we een beslissing nemen over een nieuwe vergunning, moet je goed kunnen onderbouwen waarom je die afgeeft.”

13 juni