Oysters trekken zege over streep

Tot het laatste fluitsignaal moesten de rugbyers van Oisterwijk Oysters knokken voor de zege in de thuiswedstrijd tegen Hoek van Holland. Uiteindelijk wonnen de Oisterwijkers het duel in de Trophy-poule van de Ereklasse met 23-20.

,,Wij begonnen erg sterk aan de wedstrijd, maakten weinig fouten en kwamen al snel voorsprong. Maar doordat we wat verderop in het duel meer fouten gingen maken, gaven wij Hoek van Holland de kans om terug te komen in de wedstrijd. Daardoor werd het op het einde toch nog spannend, maar ik vind dat wij de wedstrijd goed over de streep hebben getrokken”, zegt fly-half Ralf Steenbakker de Oysters. Met twee benutte conversies en drie rake penalty’s scoorde hij dertien punten voor zijn team. ,,Het ging lekker in deze wedstrijd. Ik ben blij dat ik weer op mijn oude positie sta in het veld, waardoor ik meer betrokken ben bij het spel.”

Aandringen

De Oisterwijkers begonnen voortvarend aan de wedstrijd en stonden in een mum van tijd op een 13-0 voorsprong, mede door goed combinatiespel en een fraaie try van Bram Brauer. Daarna knokte het fysiek sterke Hoek van Holland zich met twee try’s en een verzilverde conversie terug tot 13-12. Dat was ook de ruststand. Na de pauze zorgde Diede Brekelmans namens de Oysters voor de mooiste try van de wedstrijd. Na een snelle aanval waarbij diverse Oysters-spelers betrokken waren, drukte hij de bal op de grond. Ook de conversie werd tussen de palen geschoten, waardoor de stand op 20-12 kwam.

Daarmee leek de thuisploeg op rozen te zitten, maar Hoek van Holland bleef tot het einde van de wedstrijd aandringen. Eerst kwamen ze door een penalty terug tot 20-15. Door een benutte penalty van Oysters werd het vervolgens 23-15, maar Hoek van Holland kwam vlak voor tijd met een try terug tot 23-20. In de slotfase kwamen de gasten nog een paar keer gevaarlijk dichtbij de tryline van Oysters, maar die hielden het hoofd koel en beslisten de wedstrijd vakkundig in hun voordeel.

Spannende wedstrijden

Vorig seizoen wonnen de Oysters de finale in de Trophy-poule. Als het aan Steenbakker ligt, gaat het team dit jaar weer voor een finaleplaats in deze poule. ,,Maar de onderlinge verschillen tussen de teams in deze poule zijn erg klein. Ik heb het idee dat alle teams de finale kunnen halen. Er komen dus waarschijnlijk nog een aantal spannende wedstrijden aan voor ons. Verder hoop ik dat iedereen in ons team zoveel mogelijk fit blijft, want we gaan alle spelers nodig hebben in deze fase van de competitie.”

Volledig scherm Oysters won met drie punten verschil van Hoek van Holland. © Pix4Profs / Jules van Iperen