Paard mishandeld en verminkt in Goirle: onbekenden knippen manen en staart af

Toch een vleugje ‘festival­zo­mer’ in Tilburgse Muzentuin

15:35 TILBURG - Van de festivalzomer die een paar maanden geleden nog in het vooruitzicht lag, is weinig ‘festival’ over. Laat staan ‘zomer’, gezien het weer. Toch zit niet iedereen bij de pakken neer: in de Tilburgse Muzentuin op donderdagmiddag bijvoorbeeld, waar volop wordt gedanst tijdens het Studentenbevrijdingsfestival.