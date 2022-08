Pand in Tilburg ontruimd vanwege brand, politie zoekt naar verdachten van brandstichting

De vier hoogte- en dieptepun­ten van een bijzonder geslaagde Tilburgse kermis: Onderne­mers 'hartstikke blij’

TILBURG - De kermisgoden lachten Tilburg toe. Het was alle dagen druk op de Tilburgse kermis, tot tevredenheid van de door corona murw gebeukte exploitanten. Maar her en der - of preciezer: op het Besterdplein - kon het beter. Wat was er top? En wat flop?

1 augustus