Pand Van der Aa Kozijnen in Esbeek voor groot deel uitgebrand: ‘Dit doet pijn, het bedrijf was helemaal bij de tijd’

Vermeende Tilburgse drugskoks mogen cel verlaten

16 april BREDA - Drie Tilburgers die ervan worden verdacht dat ze als drugkskok werkten in grote drugslabs in Brabant en Gelderland komen vrijdag vrij. Dat besloot de rechtbank in Breda donderdag. Twee verdachten in de zaak waren al eerder vrijgekomen. Ook zij blijven vrij. De verdachten mogen geen contact houden met elkaar, maar zijn wel verplicht om in oktober hun proces bij te wonen.