Papieren koeien, ritselen met ruimte en een complottheorie: wankelt Wijkevoort door stikstofstop?

Buren willen kap van twee grote eiken in Castelré tegenhou­den

CASTELRÉ - De eigenaar van een aantal panden in Castelré is naar de rechter gestapt om te voorkomen dat de buurman de bijl zet in twee forse eiken. Volgens hem had de gemeente Baarle-Nassau nooit een vergunning mogen afgeven omdat in zijn ogen een bijzonder deel van het dorpje wordt vernietigd.