Parkeertarief bij recreatieplas ’t Zand is verdubbeld van 5 naar 10 euro: ‘Het is hier Amsterdam niet’

LEZERSBRIEVEN MENING | Nieuwe bestuurs­cul­tuur begint in Tilburg?

Het is niet Den Haag maar Tilburg dat het voortouw neemt bij de realisering van een nieuwe bestuurscultuur. De gemeente wil er een paar koffieshops bij en is er zich van bewust dat argumenten waar dat wellicht zou kunnen of moeten, altijd weer omgedraaid kunnen worden. Laten we niet moeilijk doen, is het uitgangspunt, we grabbelen wat locaties bij elkaar en dan gaan we loten. We zien wel wat er van terechtkomt.