Passiebloemen op podium van pluktuin: Summer Festival in hartje Reeshof

Meer woningaan­bod in regio Tilburg en Waalwijk, maar echte prijsda­ling blijft uit

TILBURG - Het woningaanbod in Midden-Brabant is ten opzichte van vorig jaar met de helft toegenomen. Die ruimte op de woningmarkt vertaalt zich nog niet in prijsdalingen. De gemiddelde verkoopprijs van een huis is 10,3 procent hoger dan in juli 2021.

8 juli