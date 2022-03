Peer Paorel Prijs in Oisterwijk voor Marianne van den Oetelaar

50Plus-lijsttrek­ker Henk van Tilborg: ‘Ouderen zijn ook ervarings­des­kun­di­ge in jong zijn’

TILBURG - In de voortuin aan de rand van de Reeshof wappert de vlag van 50Plus, in de woonkamer beantwoordt lijsttrekker Henk van Tilburg gedreven de vragen over het verkiezingsprogramma van de ouderenpartij. Een bevlogenheid die hij als raadslid in het debat minder vaak laat zien, maar in het dagelijks leven des te meer.

3 maart