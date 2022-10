Penningmeester Brabantse Carnavals Federatie stal 23.000 euro uit de clubkas

Gemeente Tilburg geeft toe: ‘Dode eenden in park hadden veel sneller geruimd moeten worden’

TILBURG - Tien dode eenden die zes dagen op de kant langs een vijver in het Wilhelminapark lagen voordat ze werden opgeruimd. En dat gebeurde pas nadat de politie was ingeschakeld. Dit is niet goed gegaan, zegt de gemeente nu.

18 oktober