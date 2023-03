Perenbomen gekapt voor vergroening in Tilburg: ‘te bizar voor woorden’ versus ‘bloesem was rotzooi’

Inwoner (22) van Alp­hen-Chaam met carnaval zwaar mishandeld, politie doet oproep voor camerabeel­den

ALPHEN - Een 22-jarige man uit Alphen-Chaam is op carnavalsdinsdag zo mishandeld door een aantal mensen, dat hij behandeld moest worden in het ziekenhuis. De politie onderzoekt deze ‘zware mishandeling’, zoals de wijkagenten die hebben gekwalificeerd in een oproep op Instagram.