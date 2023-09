Petrovic bedankt voor nieuwe kans als trainer van Willem II

Oisterwijk­se Monumenten­dag draait om ‘levend erfgoed’: 100 jaar ervaring aan imkers en een ode aan de scheet

OISTERWIJK - Dit jaar een nét wat andere Oisterwijkse Monumentendag dan gebruikelijk. Zo waren er bijna geen opengestelde monumenten, maar ging het voornamelijk om ‘levend erfgoed’. Mensen uit Oisterwijk, Haaren, Heukelom en Moergestel die vertellen over ‘vruuger’: over tradities, ambachtelijke vaardigheden zoals het imkeren of een gedichtje over een ode aan de scheet.