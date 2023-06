‘Pikant’ onderonsje in oefencampagne: trainer Van der Sloot oefent met Dongen tegen TOP Oss

Zwieren en zwaaien op het nieuwe freerunpar­cours in Kaatsheu­vel: ‘Als ik val moet ik gewoon meer oefenen’

KAATSHEUVEL - Eindelijk, de jeugd in Kaatsheuvel mag los. Het ‘grootste freerunparcours van natuurlijke materialen in Nederland’ is goedgekeurd. Woensdagmiddag was de opening. Met ijs, ranja, koffie, thee én blaren.