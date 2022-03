‘Pils & Politics’: kroegentocht voor de zwevende kiezer in Tilburg

Bewoners verenigen zich tegen windmolens op grens Goirle en Hilvaren­beek: ‘Zorgen zijn groot’

GOIRLE - Hoeveel windmolens er komen? Het is niet bekend. Hoe hoog ze worden? Onbekend. Waar ze precies komen te staan? Niemand die het nog weet. Maar het houdt bewoners van de Hoge Wal in Goirle niet tegen om zich nu al te verenigen tegen de eventuele komst van windmolens. ,,We willen niet voor voldongen feiten worden geplaatst.”

7 maart