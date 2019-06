Pinksterdrukte op Brabantse snelwegen, veel vertraging op A58 en A2

Hilvaren­beek maakt zich op voor het volgende feestje: Zomergebla­os op de Vrijthof

12:35 HILVARENBEEK - Een nieuw weekend, een nieuw evenement. Dat lijkt deze zomer het credo in Hilvarenbeek, waar Best Kept Secret net achter de rug is en onder meer Elastiek en bierfestival Proost nog op het programma staan. Maar eerst is het dit weekend de beurt aan Zomergeblaos. De 15de editie alweer.