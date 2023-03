Pinners geïrriteerd over verdwijnen automaten in Tilburg: ‘Ik wil zien wat ik uitgeef’

Schaak­plein­tjes in trek door influen­cers en Johan Cruyff Court: ‘Voetbal­clubs gebruiken ze ook voor patroonher­ken­ning en reflexen’

Mensen ontmoeten elkaar, de veiligheid in de buurt verbetert en het brein wordt getraind. Dat is het doel van de Urban Chess Courts, schaakpleintjes in de buitenlucht door heel Nederland. Met de opening van een Urban Chess Court aan de Terwaenen in Oss telt Brabant inmiddels 18 pleintjes met in totaal 35 schaaktafels.