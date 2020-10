Pleegouder zijn: Dat vergt aandacht, liefde en heel veel geduld

Radicaal plan: Verhuis Chinooks naar Deelen en overlast in dichtbe­volkt Mid­den-Bra­bant is weg

9:28 GILZE - Verplaats de Chinook transporthelikopters van vliegbasis Gilze-Rijen naar Deelen of een ander vliegveld. Bijna alle extra overlast in een dichtbevolkt gebied met 550.000 mensen rond de vliegbasis is dan opgelost. Dit plan presenteren twee inwoners van Gilze. ,,We denken in oplossingen in plaats van problemen.”