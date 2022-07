Pleidooi voor veilige kom in Moergestel, te beginnen met een zebrapad

MOERGESTEL - Floris van Bommel en zijn vader Frans komen volgende week zaterdag het Van Bommelhof in Moergestel feestelijk openen. Maar er leven ook zorgen om de bewoners met lichte dementie: de drukke Kerkstraat die ze met de rollator over moeten steken om bij bakker Van Hulten of slager Ketelaars te geraken.