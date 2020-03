Pleun zit door corona vast op Tenerife, toch deed ze mee aan de voorleeskampioenschappen in Brabant

Geoogste hennepkwe­ke­rij gevonden in Tilburg

17:21 TILBURG - In een woning aan de Oudenboschstraat in Tilburg is vrijdag een hennepkwekerij aangetroffen. Agenten forceerden de deur en vonden een net geoogste kwekerij. De spullen zijn in beslag genomen en het pand is gesloten.