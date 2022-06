‘Poging doodslag, poging zware mishandeling én vernieling’ voor man die met graafmachine op politieauto inreed

Hij zit nog in de cel en moet dinsdag verschijnen bij de rechter-commissaris, die bepaalt of hij langer in voorarrest blijft. Het Openbaar Ministerie verdenkt de inwoner van het Limburgse Oostrum van drie zaken, waarvan poging tot doodslag de zwaarste is. Dat is omdat hij met een graafmachine op de politie inreed, waarbij hij een politiewagen compleet vernielde.