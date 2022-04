Politie onderzoekt schietpartij in Tilburg, vier lege hulzen gevonden

In het Tilburgse stadshart ligt er altijd wel een straat open, maar toch zuur als dat voor je net geopende supermarkt is

TILBURG - De nieuwe (vers)supermarkt Utopia aan de Lange Nieuwstraat in Tilburg kende een vliegende start. Tot er na een week eerst een dikke gele pijp pal voor de deur kwam te liggen, toen twee en nadat die verdwenen werd de straat opengebroken. ,,We zien nog maar één of twee klanten per dag.”

20 april